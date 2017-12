XALIMANEWS : Le président directeur général du groupe Walfadjiri a une nouvelle fois fusillé les hommes politiques. A l’occasion d’une conférence qu’il animait samedi dernier et dont le thème portait sur « Serigne Mamoune Niass : un soufi politique de référence », le patron de presse tance la classe politique.

Lors cette conférence, il n’a pas mis de gants pour tirer sur la classe politique. Prenant pour référence le défunt patron du Rassemblement du peuple (Rp) comme modèle politique de par sa droiture, sa clairvoyance, sa politique basée sur l’éthique et de la déontologie, il signale que certains acteurs se servent de la politique pour se servir. Arguments à l’appui, il détaille : «Serigne Mamoume NIASS est né en 1944 dans une période charnière marquée par la grande guerre. Il a beaucoup œuvré en politique, mais il ne s’est jamais servi et n’a jamais servi sa famille sur les sinécures de la République». Faisant dans la dénonciation, il ajoute : «Les autres hommes politiques se servent de la politique pour s’enrichir par le partage des hectares de terres, des prêts bancaires qui ne seront jamais payés».

Occasion qu’il saisira pour appeler les hommes politiques de s’inspirer du modèle prôné par le défunt patron du Rp qui ne faisait pas de la politique pour le partage du gâteau ou pour bénéficier de privilèges. «Il faisait une politique humanitaire pour aider son prochain. Ce qui n’existe plus dans l’espace politique. Il prônait une politique avec éthique et déontologie. Ce qu’on ne retrouve plus dans la classe politique où il est question de se servir et servir ses proches», fait savoir le mollah du Front de terre. Présentement, déplore-t-il, «c’est la politique de la fin qui justifie les moyens qui prévaut». Suffisant pour rappeler que Serigne Mamoune était un pur produit de Baye NIASS qui chassait la pénombre pour insuffler la lumière.