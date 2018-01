XALIMANEWS : Je veux parler de ce qui se passe au niveau de Dakar Dem Dikk. Depuis que Me Moussa Diop est arrivé à la direction générale de cette société de transport, on n’entend plus de tension au sein de la boite. Pour ceux qui connaissent la boite, ils savent qu’il y avait en permanence des mouvements d’humeur. Depuis que j’ai vu Me Moussa Diop, j’ai compris que c’est une personne ambitieuse qu’il faut accompagner. Je sais que si on l’aide en tant que syndicat qui doit collaborer avec la direction générale, il portera 3D à un niveau jamais espéré.

Dès son arrivée, le syndicat majoritaire de Mamadou Goudiaby s’est levé pour porter des critique à son endroit, arguant qu’il ne connait rien et que c’est un avocat qui va faire tomber la boite. Moi, j’ai pris mes responsabilités pour dire le contraire. Si on l’accompagne, il y aura des résultats. Aujourd’hui, je crois que j’ai eu raison sur tout le monde car, pour celui qui connait 3D, actuellement, il doit savoir qu’il fait partie des grandes des sociétés qui marchent au Sénégal.

Ce n’est pas un syndicaliste qui parlait, mais plutôt un opposant. Car, je crois qu’un syndicaliste doit défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Depuis que je collabore avec Me Moussa Diop, sur le plan de carrière des travailleurs, il a fait ce qu’aucun Directeur n’a réalisé. Parce que si on prend l’exemple des conducteurs de Sotrac, ils sont restés conducteurs jusqu’à la retraite. Mais, dès que Me Moussa Diop est arrivé, il a augmenté les droits des conducteurs, notamment en leur permettant, eu égard de leur ancienneté, d’être des conducteurs « RN » (Ramassage nocturne) avec l’école française et de devenir des Techniciens hautement qualifiés (THQ). Ils n’ont plus la même catégorie que les conducteurs du réseau urbain. Il a fait avancer tous les régulateurs, tout comme les chefs de gares. Je peux dire qu’à Dakar Dem Dikk, 90% des travailleurs se retrouvent dans le traitement salarial aujourd’hui. C’est cela le travail d’un syndicat.

C’est en ce sens, en tant que son collaborateur, je ne permets pas à quelqu’un de détruire les réalisations visibles.

J’entends parler du foncier de 3D. Je veux que ce soit clair. Quand Abdoulaye Wade était là, on lui avait demandé de nous offrir le foncier pour le compte de 3D, il a refusé. Le syndicat majoritaire de Goudiaby dit que personne ne va construire sur le site. Un beau jour, ils sont venus construire un mur. Je suis allé voir la Ministre Nafissatou Ngom, à l’époque. Je lui ai fait savoir qu’il a un mur en construction au niveau de Dakar Dem Dikk. Quand le mur a été construit, là où étaient parqués nos bus et qui s’appelait Xelkom, ils ont morcelé et partagé le terrain sans nous les travailleurs.

Quand Macky Sall est arrivé, ils nous ont donné au nom de la société ce qui restait du terrain. Tout le monde sait que l’Etat est majoritaire dans le conseil d’administration de la société en plus de certains actionnaires. Donc, s’ils constatent qu’actuellement, la société a des problèmes, le Dg Me Diop nous a appelés pour nous dire que la société a beaucoup de dettes et que l’Etat ne nous a pas remis tout ce qu’il nous doit. J’ai vu qu’on doit pouvoir léguer les 8 000 m² si l’on nous donne l’autorisation, pour pouvoir régler tous les problèmes.

2 000 m² ont été légués à une banque de la place. La vente s’est élevée à 1 milliard. Tout le monde sait que les locaux qui abritaient la direction de 3D étaient dans un état de dégradation très avancé ce qui avait obligé le préfet à sortir un arrêté nous permettant d’aller louer un local ailleurs. C’est ainsi, que le Dg a dit, pour ce qui est des autres 2 000 m², on va y construire une Direction générale. Donc, sur le milliard de francs de la vente des premiers mètres carrés, c’est cet argent qu’on prendra pour construire la future direction générale à hauteur de 350 millions de francs. Mamadou Goudiaby en a reçu 200 millions pour la gestion de l’IPM. Malgré cela, les hôpitaux nous acculent, les pharmacies refusent de nous recevoir, les travailleurs ont du mal à se faire soigner. Sur ces 200 millions toujours, dans la mesure où ce sont ses hommes qui gèrent l’IPM, nous demandons à M ; Goudiaby où est ce qu’il a mis cet argent ! Nous n’allons pas céder. Parce qu’il voulait créer une mutuelle de santé. Je suis allé voir le Ministère du travail pour dire que l’argent de l’IPM ne peut pas servir à créer une mutuelle. Il a arrêté.

Maintenant, pour ce qui est de l’affaire du terrain vendu à l’APR, la vérité est que Mamadou Goudiaby joue à manipuler l’opinion en faisant croire à des choses qui n’existent pas. Ce qui se passe réellement, c’est que les 2 000 m² ont été vendus à 1 milliard, les autres 2 000 m² doivent servir à la construction de la Direction générale. L’autre partie, c’est Shell qui l’avait acheté. Mais actuellement, il n’a pas encore fini de la payer à la Direction générale. C’est le reste de la façade donnant sur l’Avenue Cheikh Anta Diop que l’Alliance pour la République a acheté. Cependant, j’ai dit au Dg une chose très claire : l’APR doit payer au moins payer 1 milliard parce que c’est à un milliard de francs qu’on l’a vendu.

Pourquoi aujourd’hui, à cause de l’APR, on entend ce tintamarre ? Pour nous, peu importe la personne ou l’entité qui a acheté ce terrain, l’essentiel est que l’argent de la vente soit utilisé pour régler les problèmes de Dakar Dem Dikk. Parce qu’aujourd’hui, sur le milliard de la vente de la parcelle à la banque, on a payé les habitats, 200 millions ont été octroyés à l’IPM et 350 millions doivent servir à la construction de la nouvelle direction générale de l’entreprise. Sans oublier le relèvement des bus achetés du temps d’Abdoulaye Wade qui nous avaient été livrés sans aucune pièce de rechange, contrairement au projet des 475 bus neufs acquis récemment. J’attire l’attention sur le fait que Dakar Dem Dikk s’est agrandie, avec son personnel qui a augmenté. Tout cela, au moment où la compensation n’a pas bougé.

Donc, je crois que ceux qui parlent, si ce sont des syndicalistes qui aiment le Sénégal et Dakar Dem Dikk, ils doivent dire bravo à la Direction générale, bravo aux syndicats. Au lieu de cela, ce sont des opposants qui sont là. S’ils veulent s’attaquer à Me Moussa Diop, ils n’ont qu’à l’attendre dehors dans le champ politique. Mais, ici à Dakar Dem Dikk, la récréation est finie.

Par ailleurs, par rapport à la dette croisée, avant-hier, je suis allé à la Primature. Les techniciens m’ont reçu, et le Premier ministre qui m’a notifié avoir reçu le compte-rendu de l’entretien fait avec les techniciens m’a informé qu’il a donné des instructions au Ministre des Finances et celui des Transports terrestres, pour qu’au plus vite, ils règlent le problème des dettes décroisées.

C’est moi-même qui ai décanté cette situation. J’ai entendu certaines centrales syndicales dirent qu’ils vont faire une marche. Je veux qu’elles attendent jusqu’à ce qu’on leur dise que notre société a des problèmes avant d’en parler. Mais, faire des sorties pour faire de la récupération, je ne vais jamais l’accepter. Ce qui nous intéresse, c’est d’améliorer Sénégal Dem Dikk, et répondre à la demande des sénégalais concernant le transport sur l’AIBD.

L’autre chose, j’ai entendu Mamadou Goudiaby dire que nous avons des salaires de 700 000 F Cfa et plus. Je veux lui dire que c’est notre statut de Sg qui nous a offert ce qu’on a. C’est Moussa Diagne qui l’a fait. C’est lui qui a été le premier à l’avoir réalisé. Il était receveur, moi je suis conducteur, Djiby Gueye Ndiaye était à l’hygiène et sécurité. Quand Moussa Diop est arrivé, il a dit qu’il va aligner les Sg en M5. Quand j’étais Sg, alors que la loi me le permettait. Mais, quand le Dg me l’a proposé, j’ai refusé, car il n’y avait à l’époque que des Tata. Les cars bleus n’étaient pas encore venus. J’ai bataillé jusqu’à ce que les bus bleus arrivent. C’est en ce moment qu’on a fait de moi un chargé de mission. Donc, si on parle aujourd’hui de cadre, c’est Me Moussa Diop qui nous a donné ce statut et on devait avoir la même catégorie. Mais, quand on en a fait un Cadre 1, il a refusé. On l’a fait monter au grade d’Inspecteur du réseau. Donc, si je voulais, j’allais combattre cela. Je ne vais pas l’accepter par que si on doit parler de cadre aujourd’hui, je suis le seul à avoir le Certificat de sécurité routière. Actuellement, je suis expert en Sécurité routière. Je suis le seul à avoir ce diplôme à 3D. Donc, je crois que tout est clair.

Je veux que le Sg Mamadou Goudiaby qui m’a interpellé sache que j’ai une grande part de responsabilité dans la société et qu’il reste au bas mot pas moins de neuf mois avant sa retraire. D’ailleurs, son fils travaillait à Dakar Dem Dikk, avant qu’il ne le fasse quitter l’entreprise pour qu’il embrasse la carrière d’enseignant. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse, ce sont les jeunes récemment recrutés par Me Moussa Diop. Je vais collaborer avec la Direction générale pour qu’ils soient embauchés définitivement le plus vite possible. Merci.

Oumar Gueye

Secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (SUT/3D)