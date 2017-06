Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop a fait face à la presse, ce jeudi, en compagnie du directeur des bourses. Le professeur Ibrahima Thioub dénonce la lenteur dans la livraison des chantiers entamés depuis belle lurette dans le temple du savoir.

Selon lui, le retard dans la construction des amphithéâtres est inexplicable et demande à ce que les responsabilités soient situées. “Des entreprises, qui s’étaient engagées à livrer à temps, ont enregistré des lenteurs. L’université, par ma voix, souhaite que les responsabilités soient situées afin que puisse continuer le climat de paix qui régnait depuis quelques mois dans notre institution et qui a été perturbé, mis à mal puisque notre patience a été soumise à rude épreuve et cela s’est exprimé à travers les mouvements des étudiants”, a t-il indiqué.