XALIMANEWS : Après la déclaration de sa politique générale, le premier ministre Mouhamad Boune Abdalah Dionne a été interpellé sur beaucoup de questions notamment la situation des migrants sénégalais en Libye.

Répondant à ceux-là, Dionne accuse indirectement l’ancien président Me Abdoulaye Wade d’avoir contribuer à la chute précipitée de Kadhafi. « Il faut remonter le temps…. Comment on est arrivé à cette limite d’aujourd’hui sans l’Etat libyen? C’est une question importante car on a vu, ici, des dirigeants africains travailler pour le départ précipité de Kadhafi sans penser aux conséquences» dit-il.