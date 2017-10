XALIMANEWS : Le « roi du mbalax » a tenu son rang, samedi, lors de la soirée de gala animée par l’Amicale des jeunes de la Rts. De 1h 30 à 3 heures, Youssou Ndour, avec son orchestre le Super Etoile, a tenu son public en haleine avec un spectacle à couper le souffle.

Samedi 28 octobre, un jour de fête à la Radio télédiffusion sénégalaise. Tout le monde se pique d’honneur. Présentateurs, reporters, animateurs, cameramen, etc., rangent les outils de travail et s’impliquent tous dans l’organisation. Aucun détail n’est négligé pour que la soirée soit belle. Les distances se rapprochent le temps d’un concert. Ministres, directeurs et agents se côtoient à l’intérieur de la luxueuse bâche qui commence à abriter les premiers occupants vers les coups de 21 heures. Les jeunes de la Rts n’ont pas lésiné sur les moyens. Mais le jeu en vaut la chandelle. L’animateur de la soirée est de taille : le musicien Youssou Ndour, récemment primé au Japon.

« Vous êtes un icône, un leader, une fierté nationale. Plus qu’un simple ambassadeur, vous êtes le représentant de tous les fils du Sénégal et d’Afrique. Notre Nation a une chance d’avoir un artiste, un entrepreneur et un homme politique de votre dimension », lui a dit le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et l’Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, présent à cette soirée de gala. Il a félicité Youssou Ndour pour sa récente distinction au Japon.

Aux côtés du ministre de la Communication, le directeur général de la Rts, Racine Talla, ainsi que le ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire, Aminata Angélique Manga, ancienne de la Rts, le ministre conseiller spécial du président de la République, El hadji Hamidou Kassé, le directeur de la Maison de la presse, Bara Ndiaye. Les autres patrons de presse, dont le directeur général du quotidien national Le Soleil, Cheikh Thiam, le directeur général du Groupe Futurs médias, Mamoudou Ibra Kane, n’ont pas été en reste. La soirée avait comme parrain, Mamadou Racine Sy, représenté par le directeur de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré, et comme marraine, la styliste Diouma Dieng Diakhaté.

Le directeur général de la Rts, Racine Talla, a salué cet élan de solidarité dont ont fait preuve les autres groupes et organisations de presse. « Quand c’est important, on est tous ensemble, quel que soit le lieu où nous exerçons notre profession », a-t-il indiqué. Non sans rappeler les missions dévolues à Rts. « Ce qui est attendu de nous, c’est un service public de l’audiovisuel de qualité, porter la parole des Sénégalais et vulgariser les politiques publiques », a laissé entendre M. Talla qui a demandé au ministre de la Communication et au conseiller spécial du président de la République de transmettre ses vifs remerciements au chef de l’Etat.

« Je suis là au nom du président de la République. D’abord parce que tout ce qui touche à la Rts le concerne. Ensuite, il s’agit d’une initiative de jeunes qui sont des acteurs essentiels de son ambition pour le Sénégal. Aussi, le chef de l’Etat attache un intérêt tout à fait particulier à l’audiovisuel public. Enfin, c’est une fête des médias au Sénégal », explique El hadji Hamidou Kassé.

Après la cérémonie protocolaire clôturée par le ministre Abdoulaye Bibi Baldé, l’ambiance pouvait commencer. Le ton est donné par le talentueux humoriste Kouthia qui a tenu le public en haleine pendant un bon quart d’heure, avant de laisser la place à de jeunes musiciens qui ont assuré la première partie. Youssou Ndour est monté sur scène à 1h 30mn.

Avec comme entrée en matière son tube « Khaliss », le public ne pouvait plus se retenir. Les uns, tout en restant assis, trépignent sous l’effet d’ambiance musicale. Les autres se laissent complètement emporter. Tout le long de la soirée, les jeunes ont offert des pas de danses hallucinants, sous la baguette du Super Etoile de Youssou Ndour !

Avec Le Soleil