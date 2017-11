Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Ouverture mercredi à Abidjan en Côte d’Ivoire du 5eme sommet Union Africaine-Union Européenne.

Les jeunes sont au centre des discussions et le thème du sommet est : Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Mais les enjeux sont bien plus importants.

L’Afrique est le continent le plus jeune avec 60% de la population qui a moins de 25 ans. L’âge moyen sur le continent est de 19 ans et demi. Selon de l’Union Africaine, plus de 30 % de cette jeunesse est sans emplois. Difficile dans ces conditions de s’imaginer un avenir.

La migration sera aussi à l’agenda des chefs d’Etats avec la vente de migrants en Libye. Le président de la Commission africaine avait demandé des mesures urgentes et coordonnées entre les autorités libyennes, de l’UA, de l’UE et des Nations Unies pour trouver une solution à la vente aux enchères de migrants sub-sahariens en Libye.

La quasi-totalité des 83 chefs d’Etat et de gouvernement sont déjà arrivés dans la capitale Ivoirienne. Sont aussi le présent Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merckel.

BBC