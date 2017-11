Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le Chef de l’État quitte Dakar, ce mardi 28 novembre 2017, à destination d’Abidjan (Côte d’Ivoire) où se tiendra, les 29 et 30 novembre 2017, le cinquième Sommet Union africaine-Union européenne.

Les dirigeants africains et européens se pencheront notamment sur le thème d’intérêt commun : “Investir dans la jeunesse pour un avenir durable”.

Les questions relatives à la paix et la sécurité, la gouvernance, l’investissement et le commerce, aux migrations et la mobilité, seront également examinées au cours du Sommet. Le Chef de l’État regagnera Dakar le jeudi 30 novembre 2017