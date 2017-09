XALIMANEWS-Après, Sankara, Mandela, Lumumba et autres, les jeunes du continent ont trouvé leur nouvelle idole. En effet, dans un mini sondage initié à travers l’internet, par la chaîne allemande « Deutsche Welle » dont la question était « Si l’Afrique était un pays, qui devrait être son président ou sa présidente ? »

Les jeunes du continent presque à l’unanimité ont répondu que c’est le Rwandais Paul Kagamé qui devrait occuper le poste. Sur plus de 100 réponses, plus de 90% des jeunes Africains ont « voté » pour Paul Kagamé. Et quand on leur demande « pourquoi Paul Kagamé ? », les internautes Africains soutiennent que Kagamé est le seul président pour qui ses opposants les plus subjectifs n’ont aucune reproche sur la gestion des deniers publics. Il n’est pas corrompu et ne traine pas de casseroles. Il a su, avec le peu de moyens dont dispose son pays, booster l’économie du Rwanda.

Quant au président Macky Sall il n’a pu recueillir que deux votes.

Source : Africain.info