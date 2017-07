XALIMANEWS – Le leader de la coalition “Ndawi Askan wi” et ses partisans ont sillonné tout le département de Pikine, à l’occasion de l’ouverture de la campagne pour les législatives, ce dimanche.

Sonko a démarré sa campagne dans la banlieue, et pour le leader de Pastef, l’heure est venue d’arrêter les discours et de passer à l’action.

“Seul le pays nous préoccupe. En moins de dix ans nous allons changer le Sénégal, il est temps de penser à nos enfants», a-t-il déclaré.

“Il faut que l’on travaille à bâtir un nouveau Sénégal où il y aura l’amour de la patrie, l’intégrité et honnêteté. Il nous faut bâtir un nouveau système sans gaspillage, sans corruption ni mal gouvernance et c’est dans ce cadre que notre coalition s’est inscrite”, a-t-il ajouté.

Outre le département de Pikine, l’ancien inspecteur des impôts et domaines a été accueilli dans une ambiance traditionnelle rythmée par des battements de tam-tams et de danses de “Koumpa”, à Malika.

Sur place, le leader de “Ndawi Askan Wi” a accentué son discours autour de la nécessité de changement. “Ne prenons pas un énième faux départ. Depuis 57 ans, nos gouvernants n’ont su apporter de changement. Il est temps à un changement mais avec de nouveaux acteurs”, suggère-t-il.

Ainsi, Sonko appel les citoyens à s’exprimer à l’occasion du scrutin législatif.

“Le citoyen n’a que l’élection comme moment important dans la démocratie pour exprimer sa volonté. Si l’on reste négligeant jusqu’au au jour du vote, avec cette démarche, 2 sur les 6 millions de Sénégalais inscrits ne recevront pas leurs cartes d’identité”, explique le leader de “Ndawi Askan wi”.

Par ailleurs, Il faudra noter que pour leur premier jour de campagne, Ousmane Sonko et ses partisans se sont rendus à Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar et Diamaguene.