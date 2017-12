XALIMANEWS : Rien ne marche plus entre ‘’le père et son fils’’.

Subissant la rude concurrence, l’enfant de Bambaly, semble, de plus en plus dispensable pour l’entraineur Jorguen Klopp. Cédant sa place, à la 79 mn contre Arsenal, hier(3-3), l’enfant de Bambaly n’a pas apprécié.

Les relations entre Sadio Mané et son entraineur, Jorguen Klopp, semble se détériorer de plus en plus.

En tout cas, c’est ce que semble montrer sa réaction à sa sortie. Le joueur a cédé sa place au néerlandais Witnaljum avec des gestes de mécontentement avec un petit sourire.

Le sénégalais devra batailler fort pour pouvoir rester indispensable à son équipe mais aussi pour pouvoir espérer décrocher le titre de Ballon d’Or devant l’égyptien, Mohamed Salah qui a discuté les 90 minutes de jeu face à Arsenal.