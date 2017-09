XALIMANEWS-Suite aux révélations de Mamadou Ndoye, le porte-parole de la Ligue démocratique est monté au créneau pour apporter, dit-il, des précisions quant aux affirmations de l’ex secrétaire général de la LD.

Moussa Sarr a d’abord tenu à “éclairer la lanterne de l’opinion” sur le fait que Macky sall ne finance pas la LD non sans préciser que le parti fonctionne avec les cotisations classiques des membres.

“Ces 4 millions ne servaient pas à financer la LD, mais étaient plutôt destinés à Mamadou NDOYE en tant que secrétaire général du parti”, indique t-il en expliquant que l’autre n’a pas dit toute la vérité sur ce montant qu’il aurait bel et bien touché de la part du Président Macky Sall.

“Depuis que Mamadou NDOYE n’est plus SG, le parti ne reçois plus cet argent. Macky SALL ne finance pas la LD. Aujourd’hui, on ne reçoit plus cet argent et le parti continue de dérouler ses activités”, a t-il tenté de se justifier.

Après tout, Moussa Sarr vient de confirmer que le parti avait donc pris connaissance de cet argent qui avait été bel et bien reçu de la part de Macky Sall. L’autre histoire, c’est à quelles fins a t-on voulu accepter ces sommes ? Encore un épisode à suivre!