Il n’y a pas que l’activiste Assane Diouf qui a un langage ordurier et indécent qui afflige les populations. Les hommes et les femmes politiques sénégalaises disent aussi « des choses qui absolument affligeantes et consternantes », selon le professeur Souleymane Bachir Diagne.

« Les hommes et les femmes politiques dans ce pays donnent l’impression de dire un peu n’importe quoi. On voit malheureusement, les exemples abondent, beaucoup de responsables politiques dire des choses qui absolument affligeantes et consternantes. », a analysé le Professeur Souleymane Bachir Diagne dans le cadre d’un entretien accordé à intelligenceinfo parcouru par Leral.net.

Poursuivant son décryptage, Souleymane Bachir Diagne dans un souci didactique, a regretté que «la tâche d’éducation qui incombe à la classe politique, parce qu’au fond l’espace public est un lieu d’éducation citoyenne permanente, n’est pas remplie. Et ça risque d’accentuer la cassure qui existe entre une classe politique qui a son propre vocabulaire, sa propre manière de s’exprimer et les populations qui regardent cela avec beaucoup d’affliction. »

Souleymane Bachir Diagne est un philosophe sénégalais, né en 1955 à Saint-Louis (Sénégal). Professeur de langue française à la Columbia University, Souleymane Bachir Diagne est un spécialiste de l’histoire des sciences et de la philosophie islamique.

La démarche de Souleymane Bachir Diagne se développe autour de l’histoire de la logique et des mathématiques, de l’épistémologie, ainsi que des traditions philosophiques de l’Afrique et du monde islamique.

Massène DIOP Leral.net