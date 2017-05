Tweet on Twitter

“Politiquement et socialement, je devance Omar Sarr et Cheikh Bamba Dièye (respectivement, Secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais et chef de file du Fsd/Bj)”. Ces propos aussi invraisemblables qu’ils puissent paraître, portent les empreintes de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye.

Invité de l’émission “Faram Facce” sur la Tfm, suivie par Actusen.com, l’ancien maire de Guinguinéo s’est montré assez énervé face à la question de l’animateur de ladite émission.

Lorsque Papa Ngagne Ndiaye lui demande, que répondez-vous à Oumar Sarr et Cheikh Bamba Dièye qui ont critiqué ton rapprochement avec le Président Macky Sall? Souleymane Ndéné Ndiaye de rétorquer : “je devance ces gens-là. C’est pourquoi, ils me klaxonnent. Si j’étais derrière eux, ils ne le feraient pas”.

Evoquant l’affaire Khalifa Sall, maire de Dakar, placé sous mandat de dépôt depuis le 7 mars 2017, le dernier Chef du Gouvernement de Me Abdoulaye Wade, qui s’était constitué dans le pool des Avocats, de dire : “je n’ai plus le temps de rencontrer souvent les autres Avocats de Khalifa Sall. Mais j’ai la possibilité d’appeler mes confrères pour m’enquérir de la situation”.

