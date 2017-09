Pas plus tard que la semaine passée, Manko Tawawu Senegaal, en conférence de presse, a souhaité que l’ancien président de la République « porte le combat pour la libération de Khalifa Sall ». A cet égard, il est attendu du leader du Pds, doyen pressenti pour présider la prochaine installation de la treizième législature, de poser comme préalable la présence du député Khalifa Sall à l’Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, Me Wade a réservé une suite favorable à cette demande. Mieux, il a exigé de ses frères de parti qu’ils prennent part à toutes les étapes du reste du combat pour l’élargissement de l’édile de la capitale. C’est en effet, à l’occasion d’une audience qu’il a accordée hier à une délégation de cadres du Parti démocratique sénégalais, que le pape du Sopi a donné son aval. Face à ses hôtes qui l’écoutaient religieusement, l’ex-chef d’Etat a, selon une source de « Dakaractu », déclaré : « Je sais que Macky a peur de moi parce que je n’ai plus rien à perdre. Dieu m’a tout donné. Chaque jour de plus que je vis est comme un bénéfice pour moi. C’est la raison pour laquelle je voudrais mettre le reste de ma vie au service du peuple sénégalais. Je n’attends plus que ma mort. Je ne serai plus militant que des causes nobles. « C’est l’installation de la prochaine législature qui me retient encore à Dakar. Après cela, je vais retourner à Versailles pour préparer le retour de Karim Wade, notre candidat à la présidentielle de 2019 », a renchéri le libéral en chef. Pour mémoire, l’objet de cette rencontre était de donner des consignes claires aux cadres libéraux aux fins qu’ils peaufinent une nouvelle offre politique. C’est ainsi qu’il nous est revenu que l’intelligentsia du Pds va réfléchir sur un programme énergétique alternatif à celui que déroule le Président Macky Sall. « Réfléchissez sur la manière dont nous allons tirer un meilleur profit des ressources naturelles récemment découvertes au Sénégal. Comme en Libye, la manne gazière et pétrolière découverte au Sénégal doit avoir des répercussions sur le coût de l’électricité », a prescrit Me Abdoulaye Wade. Celui-ci a aussi demandé à ses interlocuteurs de trouver des solutions en matière d’aménagement du territoire pour lutter contre les inondations. L’adéquation entre la problématique de l’éducation et Internet a aussi figuré en bonne place dans les échanges

Dakaractu.com