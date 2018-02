SOUVENIR.

Mr Ibrahima Diop administrateur civil à la retraite et son épouse Rokhaya Samb à la Sicap sacré cœur 2.

Mr El hadji Malick Diop, contrôleur des impôts et son épouse Aïssatou Dieng à Dakar.

Mme Ndeye Fatou Diop, à Bordeaux.

Mayacine Diop et son épouse Rokhaya Diop à Bordeaux.

Doudou Diop et son épouse Fatou Bintou Samb à Paris.

Assane Diop à Sacré cœur 2, Dakar.

Aminata Diop à Nice ainsi que son époux,

Ablaye Mboup en Espagne,

vous demandent de vous souvenir dans vos prières d’IBRAHIMA SARR DIOP, décédé le 16 février 2012 ( Fatiha + 11 ikhlass).

Mayacine Diop, xalimasn.com