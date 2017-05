Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les sportifs sénégalais à l’étranger sont bien rémunérés. «Le Soir», quotidien numérique, a fait le classement des joueurs les mieux payés.

Le quotidien numérique Le Soir» a établi le classement des sportifs sénégalais les mieux payés. Arrive en tête le basketteur Gorgui Sy Dieng. Avec un revenu officiel de plus de 700 millions Cfa, l’international de basket est le sportif sénégalais le mieux payé de tous les temps.

Gains de 40 milliards Cfa pour Gorgui dans les 3 années à venir

Le meneur de Minnesota est assuré d’engranger des gains de près de 40 milliards Cfa dans les trois ans à venir tant son contrat a été bien négocié par ses agents.

Ce classement consacre la suprématie du football sur les autres disciplines. En effet, sur les 22 personnes qui y figurent, seul Gorgui Sy Dieng est étranger au monde des crampons.

Le second de ce classement, c’est Diao Baldé Keïta. Le jeune attaquant de la Lazio de Rome reste la star du club italien. Ce jeune Sénégalais de 22 ans, formé à la Masia, le mythique centre de formation du Fc Barcelone, pourrait devenir d’ici l’année prochaine le sportif sénégalais le plus riche, car le Real de Madrid s’intéresse beaucoup à lui. Y compris d’autres grands clubs.

Diao Baldé pourrait doubler tout le monde s’il est transféré

Troisième de ce classement, Sadio Mané. Le footballeur sénégalais qui émarge à 400 millions de francs Cfa mensuel peut également progresser en termes de revenus annuels, car il a été meilleur joueur de l’année à Liverpool.

Des discussions qu’il a eues avec le club pourraient porter son salaire à au moins 500 millions Cfa. Demba Ba qui a été longtemps le Sénégalais le mieux payé est tout de même à la quatrième place. Le joueur qui est devenu une idole en Turquie est payé à 346 millions Cfa par mois. Soit l’un des plus gros salaires au pays de Erdogan.

En prêt au niveau de Besiktas, il semble quand même avoir atteint les sommets en matière de revenus. Il a gagné plus de 10 milliards Cfa dans sa carrière professionnelle. Son compère Moussa Sow est cinquième de ce classement avec 225 millions Cfa de salaire. Ensuite arrivent les «Anglais», Momo Diamé et Cheikhou Kouyaté.

Malgré le fait qu’il ait évolué en seconde division en Angleterre, Diamé a conservé son salaire de son club précédant. D’ailleurs, Newcastle, son club, va de nouveau jouer en Premier League la saison prochaine, car Benitez qui est resté sur le banc avait misé sur un effectif digne de la première division anglaise.

Cheikhou Kouyaté, tout comme Momo Diamé, gagne 200 millions Cfa par mois. Ils sont suivis de deux autres joueurs du championnat d’Angleterre : Idriss Gana Guèye perçoit 165 millions Cfa, Baye Oumar Niass, 164 millions Cfa. Dame Ndoye qui a été recruté par Trabzonspor pour porter le club vers les cimes du championnat turc garde son statut de star avec un bon salaire de 133 millions Cfa. Il est parmi les mieux payés du championnat de Turquie.

Aucune donnée fiable pour les pays arabes

Papis Demba Cissé garde toujours un bon salaire à la faveur de sa présence dans le championnat chinois où il est considéré comme une star. Il gagne 131 millions Cfa par mois. Kalidou Koulibaly de Naples occupe la treizième place avec 119 millions. Ainsi, il demeure le défenseur sénégalais le mieux payé de toute l’histoire et reste une bonne pépite qui va sans doute intégrer le Top 10 dans les années à venir.

En queue du classement, il y a les «Senef», les Sénégalais de France. Le premier d’entre eux arrive à la 17e place avec Henri Saivet qui perçoit 58 millions de francs par mois à Saint-Etienne.

Il faut dire que dans ce classement, c’est l’Angleterre, comme on si attendait, qui arrive en tête des pays où les Sénégalais sont mieux payés. L’Italie a également la cote dans ce classement grâce aux revenus de Diao Baldé Keïta. La France et la Belgique sont les parents pauvres en termes de rémunération de nos footballeurs. Il faut noter l’absence des pays arabes, car aucune donnée fiable n’est disponible pour ces championnats réputés riches pourtant.

Le Top 10 des mieux payés

1 – Gorgui Sy Dieng 750 millions Cfa/mois

2 – Diao Baldé Keïta 459 millions

3 – Sadio Mané 400 millions

4 – Demba Bâ 346 millions

5 – Moussa Sow 225 millions

6- Cheikhou Kouyaté 200 millions

7 – Momo Diamé 200 millions

8 – Gana Guèye 165 millions

9 – Baye Oumar Niass 164 millions

10 – Dame Ndoye 133 millions

Avec «Le Soir»