Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Les stocks céréaliers mondiaux pourraient atteindre ‘’un sommet record de 719 millions de tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à leurs niveaux déjà élevés lors de l’ouverture des saisons en cours’’, estime le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

“Les stocks de blé dans la Fédération de Russie et les stocks de maïs au Brésil devraient augmenter notablement’’, explique un communiqué de presse sur l’Indice FAO des prix des produits alimentaires et le Bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de céréales.

La FAO annonce par ailleurs que le commerce mondial des céréales ‘’devrait également augmenter de plus de 2% pour atteindre 403 millions de tonnes, soit un nouveau record’’.

‘’Les dernières prévisions de la FAO sont supérieures de 8 millions de tonnes aux prévisions précédentes en raison des demandes d’importations soutenues de la Chine, du Brésil, de l’Union européenne, de la République islamique d’Iran et du Mexique.’’

APS