XALIMANEWS : Le ton est monté du côté de l’Afrique du Sud. Et c’est un secret de polichinelle. Ce match contre le Sénégal le 10 novembre prochain à Polokwane sera une question de vie et de mort pour les Bafana Bafana.

D’ailleurs leur entraineur Stuart Baxter n’y est pas allé par demi-mesure. Il l’a affirmé sans ambages. « Nous avons une seule option : C’est gagner les deux matchs restants (contre le Sénégal) et réserver notre billet pour la Russie. Tout autre résultat qu’une victoire face au Sénégal serait un échec. Tout le monde, moi-même y compris, les joueurs, la fédération, les médias et le public, est bien conscient qu’on ne vise rien que la victoire sur les deux matchs pour réaliser nos aspirations d’aller à la coupe du monde. Nous avons bien joué contre le Burkina Faso, donc nous devons continuer à croire qu’il est très possible de se qualifier », a lancé le technicien sud-africain à l’annonce de la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour troubler le sommeil des lions.

« Si vous pensez que jouer contre le Burkina Faso (victoire par 3-1) le 7 octobre dernier) était une finale de la coupe du monde, je peux vous dire maintenant que jouer contre le Sénégal est beaucoup plus important qu’une finale », ajoute Baxter.