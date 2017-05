XALIMA NEWS – La gendarmerie est aux trousses de Ndella Madior Diouf, la patronne de la radio Saphir Fm. Elle a reçu trois convocations de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos) et une sommation d’arrêt de travaux qu’elle a royalement ignorées. Il lui est reproché d’avoir entrepris, sans autorisation administrative, des travaux dans l’appartement qu’elle a pris en location à Mbour pour sa radio et son restaurant.

Au mois d’avril dernier, suite à une plainte de ses voisins, elle reçoit une première sommation ainsi qu’une convocation de la Dscos de Mbour. Les travaux cesseront quelques semaines avant de reprendre. Les gendarmes effectueront une descente sur le chantier pour embarquer les ouvriers et envoyer une deuxième convocation à Ndella Madior Diouf.

Les ouvriers seront relâchés et le chantier a rouvert la semaine dernière. Nouvelle intervention des gendarmes, qui ont arrêté le superviseur des travaux et deux ouvriers. La principale mise en cause, elle, est en cavale. Elle est activement recherchée par les gendarmes. Même ses collaborateurs n’arrivent pas à la joindre.

Source : la Tribune