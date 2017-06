Tweet on Twitter

Le forum du justiciable a saisi d’une plainte l’office national de la Lutte Contre la Fraude et la Corruption après les révélations portant sur des faits de surfacturation et détournement de deniers publics à l’Assemblée nationale par le député Me El Hadj Diouf. Le Forum du Justiciable, après une requête aux fins d’ouverture d’une enquête adressée au Procureur de la république, a saisi cet après-midi donc l’OFNAC.

dakaractu.com