L’UEFA a suspendu Patrice Évra de toutes les compétitions européennes jusqu’au 30 juin 2018 à la suite de son coup de sang de Guimaraes. Le latéral marseillais quitte le club.

La sanction de l’UEFA concernant Patrice Évra est tombée. Le défenseur est suspendu jusqu’au 30 juin 2018 de toutes les compétitions européennes à la suite du coup de pied asséné à un supporter de l’OM, la semaine passée, lors d’un déplacement à Guimaraes, en Ligue Europa. Évra a également écopé d’une amende de 10 000 euros.

Comme indiqué ce vendredi matin dans L’Equipe, l’UEFA a la possibilité de demander à la Fifa une extension de la peine pour les compétitions nationales et les rencontres internationales. Dans ce cas-là, la Fifa mettrait alors un ou deux jour pour donner sa réponse, qui aurait de grande chance d’être positive.

Par ailleurs, comme attendu, l’aventure d’Évra à l’OM est terminée, moins d’un an après son arrivée dans la cité phocéenne. Les deux parties ont convenu d’une séparation à l’amiable et d’une rupture du contrat du latéral gauche qui courait jusqu’en juin prochain. «D’un commun accord, l’Olympique de Marseille et Patrice Evra ont décidé de mettre fin à leur collaboration, a annoncé l’OM dans un communiqué ce vendredi en fin d’après-midi. Le contrat du joueur est officiellement résilié avec effet immédiat.»

