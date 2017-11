Tweet on Twitter

Share on Facebook

Serigne Mbaye Sy Abdou a procédé à l’ouverture des travaux de la 5e Edition du Symposium du Mawlid au nom du Khalife Général des Tidianes et de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy à la salle des Conférences de Tivaouane.

A l’entame de son propos, il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une « unité raffermie des familles religieuses du Sénégal ». Après avoir souligné l’importance d’une telle rencontre scientifique qui participe du débat sur des enjeux majeurs de la communauté et du pays, Serigne Mbaye Sy Abdou a martelé l’importance capitale de l’unité des familles religieuses autour du développement socioéconomique mais aussi la préservation et la vulgarisation de l’héritage spirituel.

A ce propos, il a fortement insisté sur la nécessité d’éditer et de vulgariser les actes du Symposium pour que « ces réflexions de haute qualité puissent bénéficier au plus grand nombre ».

Serigne Cheikh Tidiane Sy Al-Amine, l’initiateur de ce Symposium dans le cadre des activités de la Cellule Zawiya Tijaniyya, a particulièrement mis l’accent sur « l’importance que revêtent les cités religieuses dans la société sénégalaise et ainsi plaidé pour une meilleure valorisation de leur rôle sur les plans social et économique mais surtout une capitalisation de leurs potentialités en termes de viabilisation du modèle sénégalais de dialogue et de cohésion sociale ».

Pou rappel, le Symposium du Mawlid s’est tenu ce samedi 25 novembre à la Salle des conférences de Tivaouane et a réuni d’éminents intellectuels et universitaires aussi bien francophones qu’arabophones : Cheikh Tidiane Wade de Mbour (Mouallim), Abdou Aziz Fall, Pr, Abdoul Aziz Kébé, le géographe spécialistes des cités religieuses, Dr. Cheikh Guèye (ENDA), Mansour Tall.

La participation des représentants de toutes les femmes religieuses du Sénégal avait été fortement remarquée avec des contributions sur les différentes expériences de modernisation des cités religieuses;

La redaction