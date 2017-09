Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Le directeur de l’élevage, Dame Sow, tire un bilan satisfaisant en approvisionnement en mouton quelques heures après la célébration de la fête de Tabaski. M. Sow a fait savoir au micro de la Rfm qu’il n’y a pas eu de pénurie en ce qui concerne l’approvisionnement.

Faisant le point sur le moutons n’ayant trouvé acheteur, il renseigne qu’«il y a eu des invendus exceptionnels à Dakar. A Rufisque, on a recensé plus de 9000 (neuf mille) moutons invendus. Au niveau de Médina, on a recensé quinze mille (15 000) invendus sans compter les autres points de vente ».

Face à ce grand reste, Dame Sow promet que le gouvernement va accompagner lesdits éleveurs. Entre temps, « les totaux seront faits mais d’après les chiffres, il y aura environs quarante mille (40 000) têtes invendues».