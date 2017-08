XALIMANEWS- La Tabaski est toujours une période de grand remous au Sénégal, particulièrement à Dakar où les dégâts sont visibles après la fête. Aussi, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) met en garde contre une mauvaise gestion des déchets domestiques liés à la célébration.

“A l’occasion de la fête de la Tabaski, l’ONAS invite les usagers du service public d’assainissement à une meilleure utilisation des réseaux d’évacuation d’eaux usées et rappelle que l’introduction de peaux, de tripes de moutons et autres résidus dans les regards d’accès aux égouts, obstrue le réseau d’assainissement et par conséquent crée plusieurs désagréments avec le déversement des eaux usées à plusieurs endroits de la voie publique”, indique t-on dans un communiqué.