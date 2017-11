Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La guéguerre continue de plus belle au Conseil municipal de Thiès. Le maire Talla Sylla a décidé d’y mettre un terme. Et pour ce faire, il compte exclure Idrissa Seck et ceux qui ne vienne jamais aux réunions dudit conseil.

Ayant convoqué une session ordinaire ce dimanche, il l’a reporté jusqu’au jeudi 23 novembre faute de quorum. Sur les 80 conseillers municipaux, seuls 10 avait répondu présents. Toutefois l’édile de la capitale du rail signale n’avoir pas été surpris puisqu’il avait été informé de l’absence des conseillers du parti Rewmi.

Loin d’être ébranlé, Talla Sylla fera remarquer qu’Idrissa Seck a «la mentalité des négriers qui vendent des esclaves en Lybie. Il se comporte de la même maniéré avec ses conseillers»