XALIMANEWS : Un malade mental errant, répondant au nom de Samba Sy est tué à la machette à la gare de Tambacounda très tôt ce matin (03 heures). Son corps sans vie est déposé à la morgue de l’hôpital régional de la ville. Le défunt était très connu de la population.

Ce meurtre rappelle des souvenirs sinistres en 2014, ou, en quelques semaines, une demi-douzaine de malades mentaux errants avaient été tués et amputés de quelques organes. La situation était d’autant plus alarmante que 3 autres malades mentaux gravement blessés avaient échappé à un meurtre.

A cette époque, le gouverneur de la région Gabriel Ndiaye tentait de rassurer une population désœuvrée au point d’organiser une marche pour protester contre l’insécurité dans leur ville.

«Sachons d’ores et déjà que toutes les dispositions seront prises au niveau des forces de sécurité pour rechercher ces criminels et les traduire devant les tribunaux, parce que ce n’est pas une situation qui peut continuer », avait soutenu le gouverneur.

Une enquête avait était ouverte, des suspects arrêtés. Le plus inquiétant dans cette affaire c’est qu’un des proches des mis en causes d’alors, qui parlait sous le couvert d’anonymat, soutenait que « les organes (pénis, talon etc.) amputés des malades mentaux tués ont servi à calmer les esprits des sites aurifères ». La série semble recommencer.