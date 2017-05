XALIMA NEWS – Lancé en grande pompe l’année dernière, Tangus, la chaîne de restauration fastfood , souffre aujourd’hui avec plus que 10 points de vente fonctionnels sur les 25. Le plus grand problème des gérants de points Tangus, selon les sources proches, est en réalité les salaires. “Nous sommes à presque 4 mois d’arriérés de salaires. Alors que nous sommes tous des soutiens de famille. On a des enfants à prendre en charge, un loyer à payer etc. Certains d’entre nous ont été récemment licenciés, parce qu’ils réclamaient leurs dus. Et pis, ils n’ont même pas bénéficié de frais de dédommagement. C’est trop triste. Nous vivons vraiment des situations difficiles et personne n’ose parler ouvertement par peur d’être renvoyé”, renseigne une source.

Selon elle, en plus de cette angoisse avec la question des impayés de salaires, ces employés racontent qu’ils travaillent dans la crainte. “Si les contrôleurs nous trouvent en train de manger de la nourriture Tangus, ils nous créent des problèmes. Parce qu’ils croient qu’on vole les produits. En fait, notre repas est inclus dans le salaire. Imaginez que nous restons des mois sans salaire, comment on va faire pour manger durant les heures de travail ?”, accuse-t-il.

Pour rappel, le projet Tangus a été financé par la CBAO pour un coût global de 2,5 milliards de F CFA. Garanti par le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Tangus devait générer près de 500 emplois directs. Environ 95% de ces emplois devaient être créés par “Sénégal Points Chauds” qui assure la commercialisation des produits de SENPAINS. En plus, lors du lancement du projet, le Directeur général de la société, Emile Elmalem avait indiqué leur volonté de couvrir le territoire national, à court terme.