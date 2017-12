Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Suite à la polémique autour de la genèse du nouvel aéroport de Diass, c’est maintenant autour d’Ousmane Tanor Dieng d’entrer dans la danse. Le président du Hcct a revendiqué pour sa part la paternité du programme de modernisation des cités religieuses. Il l’a fait savoir hier, lors de sa visite à Ndiassane.

L’As qui a donné l’information, précise que Tanor a révélé que ce volet était inscrit dans son programme de campagne lors de la présidentielle de 2012 et était intitulé «Équipement et modernisation des cités religieuses»

Mais il assure ne pas s’offusquer que la mise en œuvre de son idée porte la signature du vainqueur de la présidentielle de 2012. Il rembobine : «Le Président Macky Sall, à qui Dieu a donné le pouvoir, a repris ce point et est en train de le mettre en œuvre. Nous nous en réjouissons et nous l’accompagnons d’autant plus qu’il est en train de le faire avec beaucoup de générosité.