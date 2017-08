Tweet on Twitter

Les trente-deux personnes, tous des hommes, ont comparu lundi devant un tribunal du nord de la Tanzanie selon une source judiciaire.

« Le procureur a soutenu aujourd’hui à l’audience que les 32 hommes avaient participé à la mise à mort des cinq femmes, en leur infligeant des coups avant de les brûler jusqu’à la mort » le 27 juillet dans le secteur d’Uchama, à un peu plus de 50 km au sud-est du Mont Kilimandjaro, a indiqué une source au greffe du tribunal.

Confirmant des informations publiées par de nombreux médias en ligne du pays, la source a ajouté que les accusés, âgés de 18 à 75 ans et parmi lesquels des responsables administratifs locaux, ont participé lundi à une audience de préparation à leur procès, qui doit s’ouvrir le 4 septembre prochain.

Certains d’entre eux ont plaidé coupables, d’autres non coupables.

Les autorités tanzaniennes affirment que les cas de personnes tuées parce que soupçonnées d’être des « empoisonneurs » ou des « sorciers » constitue un vrai fléau dans le pays.