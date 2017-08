La Coalition au pouvoir au Sénégal, Benno Bokk Yakaar (BBY) serait-elle en train d’opérer un holdup électoral dans le département de Dakar, sous les yeux du monde entier ? On est tenté de répondre par l’affirmative. En effet, cette Coalition adiffusé des chiffres contradictoires pour « prouver » sa « victoire » dans le département de Dakar. Mais en les lisant, on décèle un gros mensonge cousu de fil blanc !

Les chiffres du mensonge.

Dimanche tard, après minuit, Monsieur Amadou Bâ, la tête de la liste départementale de la Coalition BBY, organise un point de presse pour dire que « Dakar est tombé », parce que selon leurs chiffres, leur avance sur la Coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, serait de « 7000 voix et plus ». Ce chiffre est repris dans Le Soleil du 1er août, à la page 3.

Le lendemain, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, membre de cette Coalition et candidat sur la liste dirigée par Monsieur Amadou Bâ, tient un autre point de presse pour dire que leur « avance » sur la Coalition de Manko Taxawu Sénégal serait de….3544 voix ! Soit presque la moitié de « l’avance » proclamée la veille par Monsieur Amadou Bâ ! (EnQuête, 1er août, page Une)

Le comble du ridicule c’est que même les chiffres de Diouf-Sarr ont été remis en cause par le Comité électoral départemental de leur Coalition, qui revendique une avance de…2885 voix ! (Le Soleil, 1er août, page 3).Avec ce chiffre, on voit que leur « avance » continue de fondre ! A cette allure, elle risque d’être négative !

Il saute aux yeux que Messieurs Bâ, Diouf-Sarr et le Comité électoral n’ont pas utilisé les mêmes sources ou ne parlent pas de la même élection! Alors, d’où ont-ils tiré ces chiffres si différents pour les membres d’une même Coalition, et à moins de 24 heures d’intervalle ! Il est évident qu’ils mentent effrontément et que la tentative de hold-up est manifeste.

Amadou Bâ et son patron jouent gros

C’est que Amadou Bâ joue gros dans ces élections. Rappelez-vous la consigne guerrière de Macky Sall : « gagner ou périr » ! Surtout dans le département de Dakar, où se joue la « mère des batailles » des législatives. Amadou Bâ a dépensé une fortune en achat de conscience et fait des promesses mirobolantes à d’innombrables groupes et personnes, pour gagner. Donc, s’il perd, il ne pourra pas récupérer son investissement. En fait, s’il perd, il risque de « périr », financièrement et politiquement. Voilà pourquoi il a proclamé « sa victoire » et déclenché cette incroyable cacophonie dans son camp !

Mais ce n’est pas seulement Amadou Bâ qui joue gros. C’est aussi le cas de son patron Macky Sall, qui a juré d’avoir la peau de Khalifa Sall. Il avait laissé entendre que ce serait inadmissible de la part de sa Coalition de perdre Dakar, dont le leader est en prison et donc absent de la campagne !

Mais la ficelle est trop grosse pour passer aux yeux de l’opinion et de la Loi !

Cette fois, j’espère que Macky Sall ne pourra pas utiliser la justice pour faire valider une forfaiture, qui s’étale aux yeux du monde entier ! Il y a des juges honnêtes et patriotes qui n’accepteront pas d’être utilisés pour valider un hold-up électoral, qui ferait honte à tout le peuple sénégalais! .

Par Demba Moussa Dembélé

