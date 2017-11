Londres et Dakar, le 6 novembre 2017 – TerraPay, le premier switch de paiements

mobiles au monde, et Wari, plateforme digitale de services financiers, ont signé un

accord de partenariat stratégique visant à renforcer l’écosystème du transfert d’argent

dans 35 pays africains clés. Le partenariat vise à interconnecter les opérateurs

internationaux de transfert d’argent aux comptes mobiles et bancaires en Afrique.

Pour répondre à cette mission, les services suivants seront proposés aux clients :

1. Les partenaires internationaux de TerraPay, présents dans 160 pays, pourront

envoyer instantanément de l’argent sur les comptes mobiles et bancaires dans 35 pays

africains via le réseau de paiement électronique de Wari.

2. Les clients de Wari en Afrique pourront envoyer de l’argent sur les comptes

mobiles et bancaires via le réseau de TerraPay en Afrique et en Inde et ce, en temps

réel.

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Wari, un des leaders du paiement digital

en Afrique. Notre partenariat aidera à la réalisation d’une vision commune : faciliter

l’accès aux transferts d’argent de façon simple et moins cher en Afrique pour accélérer

la création d’un écosystème qui offre une réelle valeur ajoutée aux parties prenantes et

aux consommateurs. TerraPay s’engage à fournir une infrastructure technologique et un

cadre réglementaire de pointe à ses partenaires », explique Ambar Sur, Fondateur et

CEO de TerraPay.

« En s’associant à TerraPay, Wari confirme son ambition d’offrir une plateforme

internationale qui interconnecte ses utilisateurs tout en leur offrant une large gamme de

services. Notre objectif est de rendre nos services accessibles à tous, quel que soit le

lieu. Le partenariat avec TerraPay ouvre désormais le marché indien aux clients de Wari

et permet aux clients de TerraPay d’avoir accès au vaste réseau de Wari à travers toute

l’Afrique et dans le monde », déclare Mr Kabirou Mbodje, CEO de Wari.

Wari a transformé le développement et l’accès aux services financiers en Afrique et

particulièrement dans les pays ouest-africains tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le

Mali, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Le Groupe gère plus d’un million de

transactions au quotidien à travers son réseau propre et celui de ses partenaires, grâce

à plus de 500 000 agents implantés dans plus de 60 pays.

TerraPay est en train de révolutionner la manière dont le transfert d’argent est pratiqué

dans le monde. L’entreprise est en train de mettre en place un nouveau modèle en

facilitant les transferts d’argent entre les comptes mobiles et les opérateurs classiques

de transfert de fonds en conformité avec les règlementations en vigueur.

À propos de TerraPay

TerraPay, le premier switch de paiements mobiles au monde, est un service

international de traitement, de compensation et de règlement des transactions pour des

comptes mobiles. Il fournit le service d’interopérabilité qui permet aux utilisateurs de

différents instruments de paiement d’envoyer et de recevoir de l’argent en temps réel

partout dans le monde.

TerraPay est une entreprise B2B incubée par Mahindra Comviva, leader mondial dans

la fourniture des plateformes financières mobiles et filiale du groupe Mahindra, qui pèse

18 milliards USD en chiffre d’affaires. Elle est implantée et réglementée dans plusieurs

juridictions. Au Royaume-Uni, elle est réglementée par la FCA (Financial Conduct

Authority).

À propos de Wari

Créée en 2008, Wari est une plateforme digitale qui offre des services financiers et non

financiers à forte valeur ajoutée à ses clients, aux entreprises, aux institutions et

commerçants. Sa plateforme novatrice leader en Afrique de l’Ouest est disponible dans

plus de 60 pays à travers 500 000 agents dans le monde.

Avec 45 000 points de paiements en Afrique, Wari opère 1 million de transactions par

jour soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels, en croissance de 15% en

moyenne par an. Wari compte 212 millions d’utilisateurs et a généré 45 000 emplois

directs dont 27 000 au Sénégal. L’entreprise offre une large gamme de produits et de

services à ses clients.

Services financiers : versements, compte Wari, carte de paiement Wari, assurances.

Services du quotidien : paiement des factures d’eau et d’électricité, pensions, bourses

et paiement de salaire, paiement d’abonnement télé, loterie, Wari shopping, Wari Taxi.

La plateforme Wari est liée à plus de 152 banques et 800 institutions de microfinance.

Les services Wari sont disponibles partout et sur MyWari (application web et mobile).

L’objectif de Wari est de promouvoir l’inclusion financière et sociale et d’être le leader de

la nouvelle économie digitale mondiale.

Pour en savoir plus sur Wari : http://www.wari.com

Contacts

Wari:

Email: [email protected]

Tel: +221 33 829 57 00

TerraPay:

Email: [email protected]