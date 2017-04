Cheikh Bamba Dièye est formel. Le leader du Front social-démocratique (Fsd/Bj) est d’avis que les armes doivent être proportionnelles à l’attaque. Et pour faire face à Macky Sall, seuls les gens de sa génération peuvent lui être opposés.

Invité de EnQuête, Cheikh Bamba Dièye, membre de l’Alliance «Initiative 2017», composée de Aïssata Tall, Moussa Tine, Amadou Tidiane Wone, Moussa Sy, entre autres lieutenants de Khalifa Sall, estime que Wade est «dépassé» pour diriger la liste de l’opposition.

«Abdoulaye Wade a été l’un des plus grands, en termes de lutte pour la démocratie dans notre pays. Il a eu à exercer les plus hautes fonctions. Mais les échéances politiques d’aujourd’hui sont une affaire de génération. C’est nous qui devons prendre nos responsabilités…», a-t-il disqualifié le “pape du sopi” dans des propos relayés par EnQuête avant d’assurer: «l’existence de Macky Sall et son prolongement à la tête de l’Etat, sont dangereux».

Actusen.com