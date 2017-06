Tweet on Twitter

Share on Facebook

Libération révèle en exclusivité pour ses lecteurs le nom des personnes choisies par Bennoo Bokk Yaakaar pour conduire ses listes départementales lors des élections législatives du 30 juillet 2017.

Mahammed Dionne tête de liste nationale, Bennoo Book Yaakaar a misé sur plusieurs hommes et femmes pour conduire ses listes départe- mentales lors des élections législatives. A tout seigneur, tout honneur. Alors que tout le monde avait donné Maïmouna Ndoye Seck comme étant la tête de liste à Dakar, la coalition au pouvoir a plutôt misé sur le ministre de l’économie, des Finances et du Plan. Homme de défi, Amadou Ba affirmait sans cesse que même si le Président l’envoyait à Fongolémy il militerait là-bas.

Lors du référendum, il avait créé la surprise en écrasant Moussa Sy aux Parcelles Assainies. Depuis, l’argentier de l’état était en train d’abattre un travail de mobilisation souterraine à Grand-Yoff, Yoff et d’autres localités de la capitale. Sur la même liste, on retrouve Ab- doulaye Diouf Sarr, obligé, malgré de lui, de se ranger derrière Amadou Ba qui aura la lourde tâche de gagner Dakar. Une victoire dans la capitale va à coup sûr donner un nouveau tournant à la carrière politique d’Amadou Ba qui ne cesse de dire que sa seule ambition est de servir Macky Sall qui lui a fait l’honneur de le nommer ministre des Finances.

A côté de Diouf Sarr, Santi Agne et Jean Baptiste Diouf, respectivement maires de la Sicap et de Grand-Dakar, figurent sur la liste départementale. Pour Louga, Macky Sall a placé aux commandes son jeune poulain le maire Moustapha Diop. Un choix qui n’est pas surprenant si on sait que le ministre en charge de la Microfinance fait partie du dispositif présidentiel.

A Saint-Louis, Bennoo joue la carte Mansour Faye, maire de la ville et ministre de l’Hydraulique. Il est secondé par sa collègue du Gouvernement, Khoudia Mbaye. Dans la capitale du Nord, la bataille s’annonce âpre même si Cheikh Bamba Dièye a « fui » la liste départementale de And Defar Sénégal.

Quid de Guédiawaye ? Macky Sall, qui avait reçu carte blanche de la Conférence des leaders a carrément zappé son frère Aliou Sall, maire de la localité. Selon les informations autorisées de Libération, c’est la nommée Lika Ba qui a été choisie tête de liste départementale. Adjointe au maire de Sahm Notaire, cette « lionne » de l’APR avait fait l’actualité derniè- rement après avoir croisé le fer avec des responsables du Grand Parti de Malick Gackou.

Pour Kaolack, Awa Guèye a été choisie tête de liste. Elle est suivie par Khoureychi Niasse, membre de l’AFP et très proche du Président de l’Assemblée Moustapha Niasse. Fait marquant : Aminata Touré qui rêvait d’être tête liste ne figure même pas sur une…liste. Des sources renseignent qu’à défaut d’être tête de liste, l’ancienne Premier ministre aurait boudé. Une énième fois…

Cheikh Mbacké Guissé

liberation