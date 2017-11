XALIMANEWS : Après plusieurs correspondances adressées aux autorités étatiques pour attirer leur attention sur leurs difficiles conditions de travail et qui sont restées sans suite, les artistes et comédiens du Théâtre national Daniel Sorano reviennent à la charge. Les travailleurs ont décidé d’alerter l’opinion à travers un mouvement d’humeur, selon Igfm. Le retard des salaires et le financement des productions sont déplorés par les grévistes. Ils exigent ainsi, une prise en charge effective de leurs préoccupations par le chef de l’Etat Macky Sall, le premier ministre Mouhamed Boune Abdallah Dionne et le ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly.

Mais d’après Ousmane Babou Dione le secrétaire général du théâtre Daniel Sorano interrogé par la radio Rfm, le retard est dû à des réaménagements budgétaires et que dans les jours à venir, les salaires seront payés.