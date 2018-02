XALIMANEWS: Le commerçant se trouvait dans sa cantine selon Les Echos ce samedi, lorsque deux inconnus sont arrivés pour lui demander l’autorisation d’attendre dans sa boutique, quelqu’un qui doit venir leur apporter de l’argent. «Téranga» Sénégalaise oblige ! Le marchand accepte, les accueille à bras ouvert et les installe dans un coin du magasin. Après quelques minutes de discussions, l’un des larrons se retire et revient avec des canettes de boissons «Vimto».

Mais avant de retourner sur les lieux, ajoute le canard de Front de Terre, le bonhomme a pris les soins de décapsuler les trois canettes, introduit du somnifère en poudre dans l’une des canettes qu’il a, ensuite, servie au commerçant. Ce dernier après avoir pris la boisson, pique un malaise, se met à somnoler avant de tomber dans un profond sommeil.

C’est ainsi que les malfrats ont cassé le tiroir-caisse et emporté les liasses évaluées à 1,9 millions F CFA. Le commerçant qui a repris entre-temps ses esprits, et juste avant que les larrons ne déguerpissent s’est lancé à leur poursuite. Et parvient, avec l’aide des autres marchands, à les rattraper.

Acheminés illico presto au Commissariat de police de l’Arrondissement de Thiaroye, les mis en cause ont, selon Les Echos, reconnu les charges incriminées et confirmé avoir abusé de la confiance du vendeur de tissus en le droguant. Ils ont été déférés au Parquet pour flagrant délit de vol de numéraires.