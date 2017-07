Désormais ex-coordonnateur communal de l’Apr à Thiès, Thierno Alassane Sall, au cours d’une grande mobilisation hier dans la Cité du rail, a demandé aux populations de voter toutes les listes sauf Bby. Il s’est permis de se moquer de son ancien leader dont il doute des capacités à gérer un pays.

Thierno Alassane Sall n’a pas mâché ses mots à l’endroit du Président Macky Sall, hier soir à Thiès. Le désormais ex-coordonnateur communal de l’Apr à Thiès s’est permis de railler son ancien patron : «Macky ne peut pas fabriquer de cartes d’électeur, comment peut-il gérer un pays ?» L’ancien ministre de l’Energie, après avoir démissionné de son parti, au cours d’une grande mobilisation de ses partisans dans son quartier Grand Thiès, a demandé à voter toutes les listes sauf celles de Benno bokk yaakaar (Bby). Thierno Alassane Sall a déclaré avoir pris ses responsabilités et que c’est aux militants d’en faire de même.

L’ex-ministre de l’Energie a plaidé pour la défaite de Bby dans la commune de Thiès Ouest, parce qu’à ses yeux, «Macky Sall à débloquer de gros moyens pour gagner cette commune. Il a acheté notre centre et celui de Idrissa Seck». «Thiès est la cible principale de Macky», constate Thierno Alassane Sall. «L’Apr n’est plus une alliance de femmes et d’hommes d’égale dignité…» L’ex-ministre de l’Energie et du développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, n’est plus membre de cette dite formation politique.

Revenant sur les raisons de son départ, Thierno Alassane Sall explique : «Il est loisible à quiconque de constater que ce parti n’est plus une alliance de femmes et d’hommes d’égale dignité mais la propriété d’un seul homme qui décide de tout et ne supporte la moindre critique.» M. Sall fustige avec la dernière énergie, la gestion de l’Apr, «une alliance (qui) n’est plus fidèle aux idéaux qui fondent la République et inspirent la démocratie».

Avant de poursuivre : «La conscience des électeurs est prise pour une marchandise. Le débauchage inique de candidats inscrits sur les listes concurrentes. Le processus électoral chahuté. L’improvisation semblant être seule aux commandes. Les acquis démocratiques les plus fondamentaux sont remis en cause. La fidélité à nos valeurs de dignité, d’abnégation et d’honnêteté commande une position claire et sans équivoque contre cette entreprise d’affaiblissement de notre démocratie et de nos institutions. C’est sur le socle de ces valeurs que j’entends ensemble, avec des compatriotes fidèles aux mêmes idéaux, poursuivre mon combat politique dans un cadre d’action approprié. Les initiateurs de ce nouveau cadre d’action vous donnent rendez-vous dans quelques semaines pour en dire plus».

XALIMANEWS : Selon Les Echos, le Président directeur général de D-Médias a purement et simplement décidé de suspendre pour trois (3) mois la parution du journal « La Tribune ».

Bougane multiplie ses décisions les unes après les autres. Mais la dernière trouvaille a crevé le plafond. Après avoir viré les deux journalistes Paul Abraham Emmanuel Pouye et Pape Amadou Sy, le patron de D-Médias a mis tout le personnel du journal « La Tribune » en chômage technique, C’est lui-même qui a pondu une note de service, hier, pour informer les travailleurs.

Raison évoquée: « les difficultés que traverse l’entreprise se traduisant par une baisse constante des ventes des journaux, l’absence de règlement des factures d’imprimerie pour défaut de trésorerie ».

Dans la note, Bougane Guèye Dany explique que depuis six (6) ans, les charges d’impression, salariales et sociales sont très loin des revenus mensuels de l’entreprise.