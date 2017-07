XALIMANEWS – Thierno Alassane Sall « Toute l’attention des Sénégalais sera braquée sur Thiès le 30 juillet prochain, pour savoir si les thiessois ont accepté l’asservissement par l’argent ou s’ils ont gardé intacte leur dignité légendaire. Ce n’est plus en tout mon problème, car j’ai refusé là où je devais refuser. J’ai démissionné quand il fallait le faire. Il appartient maintenant aux thiessois de réagir à travers les urnes. La cité des cheminots, le cœur du Cayor qui est par ailleurs la quintessence du Sénégal, saura montrer que la dignité, la conscience et l’honnêteté vibrent encore dans le cœur de ses enfants et que le thiessois n’est plus une marchandise ».