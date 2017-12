Tweet on Twitter

Après avoir précisé qu’il a personnellement démissionné du gouvernement depuis le 2 mai, alors que circulait la rumeur selon laquelle il a été défenestré, Thierno Alassane Sall a mentionné ce dimanche dans le Grand Jury, que les jalons de son départ étaient déjà et depuis belle lurette posés par des actes successifs qu’il a cumulés. L’ancien ministre de l’énergie estime que dans cette affaire, ” ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas ” , indiquant subtilement que le Président Macky Sall et son Premier ministre savent aussi bien que lui la réalité des faits.

TAS de déplorer, en passant, le choix porté sur Mouhamed Boun Abdallah Dionne, qui l’a remplacé et qui a été amené signer le contrat avec Total. L’ancien ministre de la République de rappeler que ses patrons avaient compris qu’il n’allait pas parapher le document. Il soulèvera un fait non négligeable pour signaler qu’il n’était pas le seul à refouler ce contrat en question . ”Le directeur général de Petrosen a choisi de ne pas se présenter ”.

Thierno Alassane Sall de préciser un autre fait de taille : ”le Pm ne connaissait pas les détails du contrat qu’il a signé ” avant de signaler qu’il avait, lui-même, apposé sa signature en son temps sur un protocole d’accord et non sur un pré-contrat. En termes plus clairs, mentionne-t-il, il n’était jamais prévu de manière formelle de fournir des permis à Total, mais juste d’ouvrir des négociations.

Il dira avoir choisi de faire beaucoup de choses pour sauvegarder les intérêts majeurs du Sénégal.

