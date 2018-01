XALIMANEWS: Invité de l’émission ‘’çamedit’’ de Pape Alé Niang, l’ancien ministre de l’énergie revient sur son problème avec le gouvernement qui l’a poussé à la démission. Au passage il dénonce les problèmes de mal gouvernance et la violation de la règle de Droit par le régime actuel.

Thierno Alassane Sall livre les détails de son vécu dans le gouvernement de Macky Sall.

« Mon problème avec eux précède la signature de contrat avec ‘’Total’’ » avertit t-il.

Le leader du mouvement République des Valeurs, explique qu’il a été victime d’un complot. « Il arrivait que des activités de mon ministère ne soient pas diffusées à la Rts alors qu’elle s’était déplacé pour assurer la couverture ».

Sur sa sortie du gouvernement, il précise qu’il a démissionné du gouvernement non pas à cause uniquement de ‘’l’affaire Total’’ mais aussi à cause d’autres problèmes qu’il n’a pas voulus révéler par réserve.

Insistant sur le retour des valeurs, l’homme politique dont le courage n’est plus à démontrer, fustige l’absence de la procédure de droit commun d’appel d’offre dans les marchés publics notamment le nouvel aéroport Blaise Diagne.