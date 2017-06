Thierno Bocoum se prononce sur la situation à Manko Takhawou Sénégal. Dans les colonnes de l’Observateur, le porte-parole de REWMI explique la position de son parti non sans préciser que son leader de “Rewmi” ne s’est rangé derrière personne. “Nous sommes dans le cadre d’une coalition. La question de tête de liste n’a jamais été une préoccupation pour nous, dès l’instant qu’il pouvait être un frein à l’unité. C’est pourquoi Idrissa Seck a, des le départ, dit qu’il n’était candidat à rien”, a-t-il indiqué. Selon lui, Idrissa Seck a eu pour candidat l’unité et rien que l’unité. Thierno Bocoum de préciser que son mentor a une ambition collective et non individuelle. “Nous sommes restés dans Manko Taxawou Sénégal et nous construisons aujourd’hui, avec les leaders membres, une ambition collective pour mettre fin au bilan catastrophique du régime actuel”.