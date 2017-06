Tweet on Twitter

Le député rewmiste dont l’absence sur les listes électorales de Manko Taxawou Sénégal a étonné plus d’un au regard de son engagement au sein de l’Assemblée nationale a brisé le silence pour dire ses quatre vérités à qui veut l’entendre.

Thierno Bocoum brise le silence sur son absence sur les listes électorales : «J’ai le devoir de faire preuve de dépassement»

Thierno Bocoum évoque son absence sur les listes lui même avec étonnement mais ça ne va en rien porter un coup à son engagement auprès de Mamnko pour battre campagne pour le triomphe de cette liste afin d’imposer la cohabitation au pouvoir en place. Toutefois il dit ne pas comprendre certains actes posés à son encontre. Dans une interview accordée à nos confrères de l’As, le député d’Idrissa Seck revient sur ce feuilleton. Morceaux choisis…

«J’ai le devoir de faire preuve de dépassement. Je n’ai pas le droit de m’installer dans un débat qui prend une tournure d’une querelle de postes face à l’ampleur des défis que nous devons relever ensemble», a-t-il confié à nos confrères de l’As. Le député demande à ses souteneurs, «de ne pas se sentir frustrés».

Poursuivant, Thierno Bocoum dément l’information selon laquelle, c’est lui il aurait demandé à ce que son nom soit retiré de la liste sur laquelle il figurait à la 19ème place : «Je ne peux pas demander qu’on m’enlève d’une position dont nous n’avons pas connaissance. J’en ai entendu parler, mais je n’ai pas été informé de ce changement par une voie officielle quelconque. Mon parti n’est pas au courant de ce changement. Mais si par extraordinaire, si c’est le cas, je ne comprends pas ce qui est visé».

Et, pour boucler le rewmiste de s’interroger : «si c’est pour me pousser à faire campagne, ce n’est pas nécessaire puisque je ferai campagne avec la liste Manko Taxawu Sénégal dont mon parti est membre. Mon ambition est de voir Manko Taxawu Sénégal installer la cohabitation au Sénégal. Nous devons travailler à gagner les départements et à faire de bons scores. Nous devons mouiller le maillot. Que mon nom se trouve sur une liste ou pas, ne changera rien dans mon engagement», confie-t-il dans l’As de ce samedi.

pressafrik.com