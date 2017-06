Tweet on Twitter

Share on Facebook

Alors que certains le disaient deçu de son leader après les investitures pour les élections législatives, Thierno Bocoum, chargé de communication du parti Rewmi est plus que jamais determiné à mener le combat à côté de son mentor Idrissa Seck. Dans une interview accordée à nos confères de l’Observateur, Thierno Bocouma déclaré que « Macky Sall est devenu un spécialiste des complots politiques ».

En effet, s’exprimant sur l’affaire Khalifa Sall dont il dit ne pas comprendre le maintien prison, celui qui est cité parmi les « AS » de la 12ème législature a estimé que « cette affaire est tout simplement scandaleux et honteux », « le plus grand complot politique après celui orchestré contre Idrissa Seck lorsque Macky Sall était lui-même, Premier ministre ».

Mais s’il en est ainsi, c’est parce que Thierno Bocoum pense dure comme fer que le Président de la République, « Macky Sal est devenu un spécialiste des complots politiques.

« Khalifa Sall est un prisonnier politique. S’il est aujourd’hui, sous les verrous, c’est uniquement parce qu’il a dit non au président Macky Sall. S’il s’était rangé du côté de Benno Bokk Yaakaar, il n’aurait jamais été inquiété. 100 jours de prison, c’est 100 jours de trop pour un maire qui a bien travaillé pour sa capitale. C’est 100 jours de trop pour un honnête citoyen dont la véritable place est auprès de son épouse, de ses enfants et de sa maman. Il est aujourd’hui pris en otage par la simple volonté de Macky Sall », a déclaré Thierno Bocoum.

jotay.net