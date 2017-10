Thies : Les Socialistes tournent le dos à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar

XALIMANEWS : Après les 14 sections de Vélingara qui ont tourné le dos, ce week-end, à la formation politique des «Verts», c’est au tour de certains responsables de Thiès de dénoncer la participation de leur formation politique à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Et c’est pour fustiger le fait que «le Parti socialiste n’est pas payé à sa juste valeur par le Président Macky Sall qui ne leur a donné que deux à la place des cinq qu’il attendait».

Les camarades du Secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng, ne sont pas contents du deuxième gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne et, ils l’ont fait savoir par la voix de Doudou Gnagna Diop, membre politique et responsable de premier plan du Ps dans la ville. Pour M. Diop et ses camarades, «on ne peut pas parler de gouverner ensemble avec seulement 2 ministres dans un gouvernement qui en compte plus de 40», a-t-il dit dans les colonnes de 24 Heures.