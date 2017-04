Voudrait-on porter atteinte à l’honorabilité et à la crédibilité de nos institutions, notamment la Gendarmerie nationale, qu’on ne s’y prendrait pas autrement dans l’affaire Thione Seck !!!

La presse de ce vendredi, rapporte que c’est du papier toilettes (kleenex) “en coupures de billets de banque” et SEULEMENT “un (seul) faux billet de 100 euros” qui ont été découverts dans les scellés!!! Ousmane Seye, l’un des avocats du chanteur mis en examen pour trafic de faux billets de banque, dira: “Le juge nous a effectivement présenté un échantillon qu’il a fait ouvrir. Dedans, il y avait des mouchoirs Kleenex en coupures de billets de banque et un faux billet de 100 euros.”

Si je comprends bien, on remet en cause le travail des gendarmes de la Section de Recherches qui ont, pendant des jours pris en filature les personnes incriminées? Mieux, on insulte par ricochet, l’intelligence des Sénégalais en voulant nous faire gober que les gendarmes ont bâclé leur enquête!!! Voudrait-on dire que nos limiers manquent terriblement d’équipements… même pas des lunettes “correcteurs” au moment de la saisie, pour faire la différence entre des kleenex et des billets de banque!!! Pincez-moi SVP!!!

Pour que nulle n’en ignore, heureusement qu’un journaliste (Mohamed Gueye et cela lui a valu d’être placé sous contrôle judiciaire) a été si téméraire pour publier in extento l’intégralité du PV d’audition du chanteur libéré pour “raison de santé” et qui se produit quelques jours après en spectacle, devant ses fans!!!

Extrait: “Chez Thione Ballago SECK, une perquisition y a été effectuée et un sac contenant quarante trois (43) paquets emballés avec un papier transparent portant des impressions de billet de cent (100) euros a été découvert et saisis en plus d’une somme de vingt sept millions de FCFA (27.000.000) qui était dans un sacoche.

(…) Il a été également retrouvé dans un coffre fort une somme de cinq millions neuf cent un mille deux cent cinquante FCFA. (…)

Ainsi nous lui avons informé que nous allons effectuer une perquisition dans son domicile. Dès qu’il a été informé de notre visite, Thione Ballago SECK est parti s’asseoir sur un sac qu’il tentait de dissimuler. Il ne se lèvera que sur forte insistance des gendarmes pour permettre de continuer les recherches. Il a été découvert que le sec sur lequel il était assis contenait de faux billets de banque en euro.

Interpellé sur l’origine de cette somme, il tergiverse et affirme que celle-ci, d’une valeur de cinquante millions (50 000 000) selon lui, une avance de 50% sur le payement d’une série de concerts que son groupe de musique le “Raam Daan” devait honorer en Europe”.

Récapitulons: Chez Thione Seck, on retrouve 3 paquets d’une valeur de 27 millions CFA; 5,9 millions dans dans un coffre, 50 millions d’Euros (32,5 milliards CFA) dans un sac qu’il “tentait de dissimuler” en s’asseyant dessus!!!

Et tout ce magot, comme par enchantement, a disparu pour laisser place à des kleenex!!!

Vraiment la ficelle est trop grosse!!! Respectons au moins nos enquêteurs way!!!

Bass Tinga

Facebook