Dans un entretien qu’il a accordé au journal “Vox populi” dans sa parution du jour, Thione Ballago Seck revient sur les rapports entre son fils, Waly et Youssou Ndour.

« Les gens ont le droit de donner leurs avis, leurs visions contraires. Parce que l’homme est le remède de l’homme, même si l’homme est aussi le poison de l’homme. Ceux que disent les uns et les autres n’engagent qu’eux. Moi, j’ai dit à Waly d’arrêter de parler de son papa Youssou Ndour », a-t-il confié.

« Tu as fait des soirées en faisant de lui ton parrain et il n’est pas venu. Tu as fait aussi Bercy en faisant de lui ton parrain, il l’a vu d’une autre manière. Même ton anniversaire, tu lui as fait l’honneur d’être le parrain. Maintenant, ça suffit. Youssou Ndour est ton père ; respecte-le en tant que père comme tu l’as toujours fait. Mais, fais ton chemin. Et basta !

J’ai dit à Waly que ce n’est pas à Youssou Ndour qu’il doit sa carrière mais à Dieu. Donc, il faut arrêter. Maintenant, entre Youssou Ndour et Waly Seck, il ne peut pas y avoir de concurrence. Youssou Ndour est le père de Waly Seck. Dieu a aidé Youssou Ndour à faire son temps. Et il aidera aussi d’autres Youssou Ndour pour qu’ils fassent leur temps. Le temps n’appartient qu’à Dieu », a ajouté, dans les confidences l’artiste compositeur.

