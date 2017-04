Le leader du groupe Raam Daan s’estime être floué dans cette affaire qui lui a valu des déboires judiciaires avec l’histoire des faux billets. Thione Seck se dit être arnaqué par des individus contre qui, il va portait plainte.

En effet, l’ouverture des scellés a accouché d’une souris selon son avocat Me Ousmane Sèye qui a révélé que « les sacs scellés contenaient que des mouchoirs kleenex quelques faux billets et des papiers de couleur verte. Fort de cela, le chanteur et son avocat vont contre attaquer en portant plainte à leur tour.

«Cela prouve que j’ai été victime d’une arnaque. Pour le chanteur et ses avocats, la montagne a seulement accouché d’une souris, au moment où des dizaines de milliards sont annoncés, par-ci et par par-là. Pour que nul ne l’ignore, Me Ousmane Sèye et Cie vont introduire une demande de désignation d’un expert pour le comptage de l’argent censé être faux », souligne-t-il dans le journal Observateur.

Rappelons que Thione Seck avait été placé sous mandat dépôt, le 2 juin 2015, pour les délits présumés de falsification de signes monétaires ayant cours légal, association de malfaiteurs et complicité. Moins d’un an plus tard (12 février 2016), il a obtenu une liberté provisoire pour raison de santé.

pressafrik.com