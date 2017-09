Le Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, a tiré sa révérence.

Alors que l’on croyait que Serigne Mbaye Sy Mansour allait hériter du khalifat, Serigne Sidy Ahmed Sy a été présenté comme le digne successeur de Al Amine. Devant ce dilemme, la famille de Seydi El Hadji Malick Sy a décidé de trancher la succession ce dimanche, au troisième jour de la disparition du 7e khalife de Maodo.

La disparition du sixième Khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy «Al Amine», est marquée par le vide qu’elle laisse au sein de cette confrérie. Celle-ci devra, comme annoncé par son jeune frère Pape Malick Sy, porte-parole du jour de la famille éplorée, attendre jusqu’à dimanche prochain pour connaître le nom de celui qui devra succéder à Al Amine. Hier, à l’occasion de la cérémonie de présentation des condoléances du président de la République, Macky Sall, Serigne Pape Malick Sy a fait savoir à l’assistance que les condoléances se poursuivront jusqu’au troisième jour, ce dimanche. Et qu’à l’occasion de la cérémonie religieuse qui sera organisée pour le repos de l’âme de l’illustre disparu, la famille va se prononcer sur qui devra succéder à Al Amine à la tête de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Une nouvelle qui laisse pantois de nombreux fidèles qui croyaient que Serigne Mbaye Sy Mansour allait conduire aux destinées de la confrérie. Mais c’était sans compter avec l’existence d’un fils de Serigne Babacar Sy qui vit à Dakar, Serigne Sidy Ahmed Sy. Lequel était bien présent, hier, à Tivaouane aux côtés des dignitaires de la famille. Présenté comme quelqu’un d’effacé, ce dernier, né en 1930, serait aujourd’hui le plus âgé des petits-fils de Seydi Hadji Malik Sy, puisqu’il serait de deux ans l’aîné de Serigne Mbaye Sy Mansour. Et qu’en conséquence, si la succession repose exclusivement sur le droit d’aînesse, il serait le successeur tout désigné d’Al Amine, au khalifat. Mais qu’à cela ne tienne et que, compte tenu de l’annonce faite par le porte-parole du jour, la décision revient à la famille qui se donne jusqu’à demain, pour désigner le septième khalife de Maodo. Une décision tant attendue par les fidèles qui gardent certes en mémoire cette autre annonce faite par Serigne Pape Malick Sy. Révélant certaines des dernières recommandations du regretté Khalife, il dira que Serigne Abdou Aziz a beaucoup insisté sur la paix et la cohésion dans la famille de Seydi Hadji Malick Sy et la confrérie. Somme toute, l’histoire retiendra que cela faisait bien longtemps qu’une telle situation n’est pas de mise dans l’histoire de ladite famille. Car, en effet, aussitôt après la disparition d’un khalife, le successeur était connu. Mieux, se rappelle-t-on, le vénéré Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a lui-même, par testament, désigné Serigne Mansour Sy «Borom Daradji» comme étant celui qui devait le succéder.

Fils de Serigne Babacar Sy, Serigne Sidy Ahmed Sy est peu connu du grand public. Homme discret et effacé, il a longtemps vécu hors du Sénégal. Quant à Serigne Mbaye Sy Mansour, également pressenti pour succéder à Al Amine, il est le fils aîné de feu Serigne Mouhamadou Mansour Sy (fils de El Hadji Malick Sy et grand frère de Dabakh) et de Sokhna Aminata Seck. Il est connu pour son discours direct et franc et ses positions tranchées sur certaines questions. Surnommé Khomeiny par ses disciples, du fait de son intransigeance sur certaines questions, Serigne Mbaye Sy Mansour est à la fois éminent et transcendant. C’est pourquoi, rien ne l’impressionne, ni l’ébranle. Il est réputé proche de la famille présidentielle puisqu’il est le marabout de la première Dame, Marème Faye Sall.

WAlf Quotidien