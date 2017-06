Ce 23ème sondage annuel sur le coût de la vie, montre que des facteurs comme l’instabilité des marchés du logement et l’inflation contribuent au coût global des affaires.

Selon l’étude, « certaines villes africaines continuent d’occuper une place prépondérante» dans l’enquête publiée en 2017, ce qui reflète, selon le cabinet New-yorkais, le coût élevé de la vie pour les travailleurs étrangers.

Luanda est suivie par Victoria (14ème mondial), Ndjamena (16ème) et Kinshasa (18ème) et d’autres villes africaines.

Le sondage de Mercer a examiné, pour cette édition, les données provenant de 209 villes à travers le monde et en se basant sur les prix de plus de 200 produits et services, notamment dans les domaines du logement, de l’alimentation, de l’habillement, du transport, des loisirs et des télécommunications.

Le classement portant sur le coût de la vie du cabinet montre comment la fluctuation des devises et les variations des prix des biens et des services peuvent affecter le pouvoir d’achat des travailleurs expatriés.

Classement des villes les plus chères en Afrique selon l’indice Mercer

1- Luanda (Angola)

2- Victoria (Seychelles)

3- Ndjamena (Tchad)

4- Kinshasa (RD Congo)

5- Lagos (Nigéria)

6- Libreville (Gabon)

7- Abidjan (Côte d’Ivoire)

8- Djibouti (Djibouti)

9- Accra (Ghana)

10- Abuja (Nigeria)

Agence Ecofin