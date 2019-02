XALIMANEWS: La nouvelle alliée de Macky Sall ne cesse de faire les frais de son alliance. Aïssata Tall Sall puisque c’est d’elle dont on parle, est attaquée de tous les côté par les adeptes des réseaux. Il faut bien dire que certains sénégalais n’ont pas du tout apprécié sa coalition avec le Président sortant.

C’est en fait dans un micro-trottoir réalisé par Senego, qu’un supposé oncle de Aissata Tall Sall du nom de Moustapha Diop Carter a pu déverser sa bile de colère sur la députée. Une vidéo devenue virale qui n’a pas manqué de pousser La mairesse de Podor à apporter une riposte.

C’est ainsi que sur sa page Facebook, la nouvelle alliée de Macky Sall a totalement démenti tout lien de parenté avec cet homme rencontré dans les rues de Dakar.

Voici in extenso la publication de Aissata Tall Sall sur sa page facebook que l’on propose de lire:

Un escroc imposteur que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve se fait passer pour mon oncle dans une vidéo publiée dans Senego. Pour étayer son propos, il brandit la photo de ma défunte mère parue dans un quotidien de la place annonçant son décès. Je voudrai signaler a l’attention de l’opinion que j’accepte et supporte tout: les critiques, les calomnies et même les injures si tant il est vrai que les gens pensent libres d’en arriver a cette extrémité. Mais de grâce qu’on ne mêle pas la mémoire de ma défunte mère à ce débat où elle n’a rien à faire. Ce Moustapha Carter Diop que je découvre pour la première fois dans la vidéo n’est pas mon oncle. Il n’a aucun lien ni avec mon père, encore moins avec ma mère. Je ne le connais pas pour ne l’avoir jamais vu ni rencontré. Au demeurant je me réserve le droit de porter plainte contre lui dans les jours a venir.

Aïssata Tall Sall