XALIMANEWS : Je n’ai pas de position partisane par rapport à cette question d’autant que je reproche au ministre de parler de Senghor de Diouf et de sauter Wade dans le développement du tourisme ce que je ne peux tolérer et je lui demande d’éradiquer cette tare de l’Afrique qui est le manque de continuité de l’Etat.la tva était passée de 18 à 10% et on allait l’étendre aux autres secteurs, au niveau sous régional on travaillait déjà sur un fond pour le développement du tourisme sous régional avec les destinations multiples car un touriste qui entre à Dakar entre au mali et en Gambie vice versa il faut tout juste détourner les regards vers la zone ouest africaine. Nous avions pu organiser deux salons internationaux du tourisme dont la première édition comparée au Top Resa de Paris nous avait valu la médaille d’or de la fédération internationale du tourisme. On allait signer les décrets qui devaient donner une valeur juridique au foncier de Saly pour permettre l’investissement et relever les standings des hôtels. Mais on a été bloqué par l’actuel ministre des finances qui était le Directeur des impôts qui lui et ses services cherchaient à vendre les terrains au mètre carré.

Il fallait organiser la 3e édition au lieu de laisser l’agence de promotion aller verser nos devises aux salons de Paris, Berlin, Madrid, Burkina et Banjul. Les salons nous avaient permis de sélectionner 15 tours operators américains d’accueillir le congres ATA a Dakar et de faire venir les Russes qui voyagent en famille et qui dépensent beaucoup. Nous avions commencé a travailler avec les fonctionnaires du MEF pour revoir la participation du tourisme au PIB a cause de sa transversalité qui n’est pas bien prise en compte d’où la nécessité de mettre en place un compte satellite du tourisme etc…….

Et maintenant pour vous donner raison monsieur le ministre vous avez raison sur vos détracteurs le parc animalier est une curiosité a vendre plus que les plages et les hôtels que le touriste ne cherche pas chez nous il en trouve de meilleurs standings chez lui mais les espèces qui peuplent les parcs et réserves que sont Le Niokolo koba, le parc de Djoudj, de Gueumbeul ,de Bandia, du centre de protection des tortues de sangalkam, la langue de barbarie et le parc de Hann sont des curiosités a vendre monsieur le ministre et pour vous donner raison regardez dans les armoires du ministère vous trouverez les conclusions de la conférence internationale sur les parcs transfrontaliers pour en faire un véritable produit touristique, une articulation avec l environnement après celle de la grappe Industrie culturelle artisanat d art TICAA. Vous avez raison monsieur le ministre qu’ils vous laissent en paix car la faune et la flore sont des produits touristiques a vendre mais ne sautez plus notre bilan c est un bon départ pour booster le secteur.

Thierno LO

Ancien ministre